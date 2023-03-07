Мерзляков Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Мерзляков Яков Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Мерзляков Захар Семенович
Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Пантюхина Елена Семеновна
Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Федория Семеновна
Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно