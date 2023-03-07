Мерзляков Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзляков Семен Яковлевич

Мерзляков Семен Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Мерзляков Яков Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мерзляков Захар Семенович

Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Пантюхина Елена Семеновна

Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Мерзляков Иван Семенович

Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Федория Семеновна

Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Мерзлякова Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close