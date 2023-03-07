Мерзляков Яков Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзляков Яков Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Мерзляков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Мерзляков Семен Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Кощеева Настасия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1757
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