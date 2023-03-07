Мерзляков Яков Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Мерзляков Павел Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Мерзляков Семен Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Кощеева Настасия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757