Мерзляков Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Мерзляков Яков Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Мильчакова Дарья Павловна
Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Рылова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мерзляков Матвей Павлович
Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747