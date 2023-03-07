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Мерзляков Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Мерзляков Яков Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Мильчакова Дарья Павловна

Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Давыдова

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Рылова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Давыдова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Мерзляков Матвей Павлович

Мать ребёнка: Мерзлякова Татьяна Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Татьяна Давыдова

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1747
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