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Мерзлякова Татьяна Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Мильчакова Дарья Павловна

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Яковлевич

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Рылова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Мерзляков Матвей Павлович

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Павел Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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