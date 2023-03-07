Мерзлякова Татьяна Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Мильчакова Дарья Павловна
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Рылова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мерзляков Матвей Павлович
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно