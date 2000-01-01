Шихов Михаил Антонович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1789
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Шихов Антон Георгиевич
Мать: Шихова Пелагея Андреевна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Шихова Параскева
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Параскева
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1849
д. Репные (Репинская)