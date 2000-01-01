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Шихов Михаил Антонович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1789

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шихов Антон Георгиевич

Мать: Шихова Пелагея Андреевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Шихова Параскева

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Параскева

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1849
д. Репные (Репинская)
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