Шихова (Юдинцова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Юдинцова) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1783 ст.

Муж: Шихов Антон Георгиевич

1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 жених из поч. Новорасчистного невеста села Талицкого жителя Андрея Юдинцева дочь оба первым браком
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шихов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Шихов Антон Георгиевич

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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