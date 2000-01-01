Шихова (Юдинцова) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1783 ст.
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 жених из поч. Новорасчистного невеста села Талицкого жителя Андрея Юдинцева дочь оба первым браком
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Шихов Антон Георгиевич
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)