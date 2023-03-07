Сидоренкова (Маврина) Ульяна
Место рождения
Дата рождения16.12.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1853
Отец: Мавринъ Николай
Мать: Маврина Анна
Бракосочетание
13.02.1872
Муж: Сидоренковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1874
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сидоренковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1880
Сын: Сидоренковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.08.1884
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.07.1890
Сын: Сидоренковъ Прокопий
Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.02.1892
Сын: Сидоренковъ Георгий
Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сидоренковъ Егоъ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.03.1895
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ