Сидоренкова (Маврина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова (Маврина) Ульяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.12.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1853

Отец: Мавринъ Николай

Мать: Маврина Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1872

Муж: Сидоренковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1874

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Сидоренковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.01.1880

Сын: Сидоренковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1884

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1890

Сын: Сидоренковъ Прокопий

Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1892

Сын: Сидоренковъ Георгий

Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сидоренковъ Егоъ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ

Рождение ребёнка
25.03.1895

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сидоренковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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