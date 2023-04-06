Хуртина (Маврина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуртина (Маврина) Татьяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.01.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1862

Отец: Мавринъ Николай

Мать: Маврина Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1883

Дочь: Хуртина Надежда

Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Хуртинъ Иванъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Хуртинъ Прокопий

Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1892

Сын: Хуртинъ Степанъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1894

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1897

Сын: Хуртинъ Артемий

Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1899

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Елена

Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ

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