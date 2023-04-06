Хуртина (Маврина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения12.01.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1862
Отец: Мавринъ Николай
Мать: Маврина Анна
Рождение ребёнка
14.09.1883
Дочь: Хуртина Надежда
Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Хуртинъ Иванъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
07.07.1890
Сын: Хуртинъ Прокопий
Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
27.01.1892
Сын: Хуртинъ Степанъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
02.05.1894
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
19.03.1897
Сын: Хуртинъ Артемий
Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
26.03.1899
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Елена
Отец ребёнка: Хуртинъ Сидоръ