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(Макарова) Варвара Борисовна

Место рождения

Беленки, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.12.1891

Дата смерти

09.12.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1891

Отец: Макаров Борис Маркелович (Маркович)

Мать: Макарова Татьяна Ильинична

Беленки, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
До революции - прислуга, после - домохозяйка
Рождение ребёнка
12.10.1916

Сын: Спиридонов (Макаров) Владимир Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
До 09.12.1926
Смерть
09.12.1926
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: Порок сердца | Запись акта о смерти № 13 от 24.02.1938 г.

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