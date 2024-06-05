(Макарова) Варвара Борисовна
Место рождения
Дата рождения01.12.1891
Дата смерти09.12.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1891
Работа или профессия
Неизвестно
До революции - прислуга, после - домохозяйка
Рождение ребёнка
12.10.1916
Сын: Спиридонов (Макаров) Владимир Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович
Место жительства
До 09.12.1926
Смерть
09.12.1926
Причина смерти: Порок сердца | Запись акта о смерти № 13 от 24.02.1938 г.