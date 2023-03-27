Курдин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Курдин Гершун

Мать: Курдин Мера-Юдель

Смерть
1941
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