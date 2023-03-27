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Курдин Юрий
Курдин Юрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Курдин Гершун
1874 г.р.
Мать
Курдин (Ремесницкая) Мера-Юдель
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Курдин Гершун
Мать:
Курдин Мера-Юдель
Смерть
1941
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