Курдин (Ремесницкая) Мера-Юдель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1914
Сын: Курдин Израиль
Отец ребёнка: Курдин Гершун
Рождение ребёнка
05.09.1919
Сын: Курдин Иосиф
Отец ребёнка: Курдин Гершун
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Курдин Юрий
Отец ребёнка: Курдин Гершун
Рождение ребёнка
1924
Сын: Курдин Яков
Отец ребёнка: Курдин Гершун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курдин Михаил
Отец ребёнка: Курдин Гершун
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курдин Гершун
Смерть
1974