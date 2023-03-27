Курдин (Ремесницкая) Мера-Юдель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдин (Ремесницкая) Мера-Юдель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1914

Сын: Курдин Израиль

Отец ребёнка: Курдин Гершун

Рождение ребёнка
05.09.1919

Сын: Курдин Иосиф

Отец ребёнка: Курдин Гершун

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Курдин Юрий

Отец ребёнка: Курдин Гершун

Рождение ребёнка
1924

Сын: Курдин Яков

Отец ребёнка: Курдин Гершун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курдин Михаил

Отец ребёнка: Курдин Гершун

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курдин Гершун

Смерть
1974
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