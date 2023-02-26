Абрамов Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти02.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
13.?.1866
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1871
Сын: Абрамов-Ветров Михаил Иванов
Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева
Рождение ребёнка
16.03.1877
Дочь: ? (а)
Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Абрамов Пётр Иванов
Мать ребёнка: Абрамова Марфа Макарьева
Рождение ребёнка
26.03.1879
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Абрамова Марфа Макарьева
Рождение ребёнка
10.08.1881
Сын: Абрамов Андрей мл.
Мать ребёнка: Абрамова Марфа Макарьева
Рождение ребёнка
14.08.1883
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева
Рождение ребёнка
20.05.1887
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Денисова Феодосья Иванова
Мать ребёнка: Абрамова Марфа Макарьева
Рождение ребёнка
22.02.1892
Сын: Абрамов-Ветров Василий Иванов
Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Марфа Макарьева
Смерть
02.11.1912
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевское