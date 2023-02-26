Абрамов Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Иван Егоров

Абрамов Иван Егоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

02.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Абрамов Егор (Георгий) Иванов

Мать: Абрамова Варвара Осипова

Бракосочетание
13.?.1866

Жена: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1871

Сын: Абрамов-Ветров Михаил Иванов

Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.03.1877

Дочь: ? (а)

Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Абрамов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Абрамова Марфа Макарьева

Рождение ребёнка
26.03.1879

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Абрамов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Абрамова Марфа Макарьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.08.1881

Сын: Абрамов Андрей мл.

Мать ребёнка: Абрамова Марфа Макарьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1883

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.05.1887

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Денисова Феодосья Иванова

Мать ребёнка: Абрамова Марфа Макарьева

Рождение ребёнка
22.02.1892

Сын: Абрамов-Ветров Василий Иванов

Мать ребёнка: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Марфа Макарьева

Смерть
02.11.1912
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close