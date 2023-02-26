Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1849
Дата смерти02.04.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Дементий Иванов
Мать: Акилина Владимирова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.?.1866
Муж: Абрамов Иван Егоров
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1871
Сын: Абрамов-Ветров Михаил Иванов
Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров
Рождение ребёнка
16.03.1877
Дочь: ? (а)
Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров
Рождение ребёнка
26.03.1879
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров
Рождение ребёнка
14.08.1883
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров
Рождение ребёнка
20.05.1887
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров
Рождение ребёнка
22.02.1892
Сын: Абрамов-Ветров Василий Иванов
Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров
Смерть
02.04.1916
Причина смерти: от слабости
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка,на приходском кладбище