Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1849

Дата смерти

02.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Дементий Иванов

Мать: Акилина Владимирова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.?.1866

Муж: Абрамов Иван Егоров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1871

Сын: Абрамов-Ветров Михаил Иванов

Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.03.1877

Дочь: ? (а)

Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.03.1879

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1883

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.05.1887

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.02.1892

Сын: Абрамов-Ветров Василий Иванов

Отец ребёнка: Абрамов Иван Егоров

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.04.1916
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка,на приходском кладбище
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