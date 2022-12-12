Кондрашев Дмитрий Семенович
Место рождения
Дата рождения10.05.1878 ст.
Дата смерти16.01.1959
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1878 ст.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Тимохина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1900 ст.
Дочь: Гапонова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1901 ст.
Сын: Кондрашов Денис Дмитриевич
Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1906 ст.
Сын: Кондрашев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Андреюк Ирина (Ираида) Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.
Дочь: Кондрашева Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашева Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашева Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна
Смерть
16.01.1959