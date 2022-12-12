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Кондрашев Дмитрий Семенович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

10.05.1878 ст.

Дата смерти

16.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1878 ст.

Отец: Кондрашев Семен Михайлович

Мать: Кондрашева Васса Ильинична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Тимохина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.03.1900 ст.

Дочь: Гапонова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.10.1901 ст.

Сын: Кондрашов Денис Дмитриевич

Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1906 ст.

Сын: Кондрашев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Андреюк Ирина (Ираида) Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.

Дочь: Кондрашева Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашева Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашева Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондрашева Феврония Ивановна

Смерть
16.01.1959
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