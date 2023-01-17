Тимохина (Кондрашева) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимохина Люция Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимохин Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1946