Тимохина (Кондрашева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохина (Кондрашева) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кондрашев Дмитрий Семенович

Мать: Кондрашева Феврония Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимохина Люция Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимохин Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1946
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