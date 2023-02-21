Кондрашева Васса Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1875 ст.
Дочь: Кондрашева Евдокия
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
10.05.1878 ст.
Сын: Кондрашев Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кондрашев Денис Семенович
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ревукова Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович
Смерть
Около 1890