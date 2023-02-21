Кондрашева Васса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева Васса Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1890

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1875 ст.

Дочь: Кондрашева Евдокия

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович

Бракосочетание
1875

Муж: Кондрашев Семен Михайлович

Рождение ребёнка
10.05.1878 ст.

Сын: Кондрашев Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кондрашев Денис Семенович

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ревукова Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Кондрашев Семен Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Около 1890
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