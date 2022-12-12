Кравцова (Резникова) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Резников Филипп
Мать: Резникова Степанида
Рождение ребёнка
22.05.1939
Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич
Смерть
1995