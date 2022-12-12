Кравцова (Резникова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Резникова) Евдокия Филипповна

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Место рождения

Новый Бирюзяк, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

1911

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Резников Филипп

Мать: Резникова Степанида

Новый Бирюзяк, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.05.1939

Сын: Кравцов Виктор Захарович

Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Захар Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич

Смерть
1995
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