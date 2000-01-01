село Бирюзяк, село Бирюзяк, Кизлярский округ (на 1874) — Familio

Бирюзяк

Кизлярский округ (на 1874)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Кизлярский округ
680Бирюзяк, с. гос. кр.на берегу Каспийского моря, смежно с пристанью Серебряковскою.135864русскиеправославные
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