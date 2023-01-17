Кравцов Захар Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1910
Дата смерти?.09.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910
Отец: Кравцов Прокопий
Мать: Кравцова Татьяна
Рождение ребёнка
22.05.1939
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1975