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Кравцов Захар Прокопьевич

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Место рождения

Таловка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

23.02.1910

Дата смерти

?.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910

Отец: Кравцов Прокопий

Мать: Кравцова Татьяна

Таловка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.05.1939

Сын: Кравцов Виктор Захарович

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Михаил Захарович

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Евдокия Филипповна

Смерть
?.09.1975
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