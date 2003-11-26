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Афонина Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

26.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1956

Дочь: Багрова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Дмитрий Петрович

Смерть
26.11.2003
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