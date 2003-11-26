Афонина Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти26.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1956
Дочь: Багрова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Афонин Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2003