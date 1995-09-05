Афонин Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1932
Дата смерти05.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1932
Отец: Афонин Петр Иванович
Мать: Афонина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1956
Дочь: Багрова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Афонина Татьяна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий чугунно-литейного завода
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Афонина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1995