Афонин Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонин Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1932

Дата смерти

05.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1932

Отец: Афонин Петр Иванович

Мать: Афонина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1956

Дочь: Багрова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Афонина Татьяна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий чугунно-литейного завода
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Афонина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Татьяна Михайловна

Смерть
05.09.1995
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