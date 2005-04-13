Локтионова (Пупкова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоктионова (Пупкова) Александра Павловна

Локтионова (Пупкова) Александра Павловна

avatar

Место рождения

Чичирино, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

04.06.1954

Дата смерти

13.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Чичирино, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
27.08.1971

Муж: Локтионов Алексей Иванович

Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.10.1977

Дочь: Мацнева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Локтионов Алексей Иванович

Пенно-Бырдино, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
13.04.2005
Тросна, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close