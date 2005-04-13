Локтионова (Пупкова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения04.06.1954
Дата смерти13.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.08.1971
Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.10.1977
Дочь: Мацнева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Локтионов Алексей Иванович
Пенно-Бырдино, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
13.04.2005
Тросна, Троснянский муниципальный район, Орловская область