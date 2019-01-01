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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2263Ефратово (Тросна), с. вл.при рч. Малой Тросенке.291358306309Церковь православная 1. Маслобоен 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
701. Ефратово (Евфратово, Трасна), село бывшее владельческое, дворов 102, жителей 836, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Тросна (село)—Тросна Кромского уезда
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Трасна
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10437Троснасело52°26'с.ш.35°47'в.д.N-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54654430101с Троснасело