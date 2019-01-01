село Тросна, село Тросна, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Тросна

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2263Ефратово (Тросна), с. вл.при рч. Малой Тросенке.291358306309Церковь православная 1. Маслобоен 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Трасенская волость
701. Ефратово (Евфратово, Трасна), село бывшее владельческое, дворов 102, жителей 836, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Тросенская волость
Тросна (село)Тросна Кромского уезда

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд, Трасенская волость
село Трасна

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
10437Троснасело52°26'с.ш.35°47'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Троснянское сельское поселение
54654430101с Троснасело
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