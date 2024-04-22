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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2301Пенное (Самарино), с. удел. и вл.при рч. Белом Немеде.362032203198Церковь православная 1. Завод кирпичный. Маслобойня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
698. Пенное (Богородицкое), село бывшее владельческое и удельное, при речке Белом Немеде, дворов 67, жителей 447, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Пенное (село)6Тросна
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64113Пенно-Бырдиносело52°24'с.ш.35°41'в.д.N-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54654425111с Пенно-Бырдиносело