Екатерина Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692 ст.

Дата смерти

13.07.1763 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Место
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Рождение
1692 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Терентьев

Рождение ребёнка
1702 ст.

Сын: Семен Антонов

Отец ребёнка: Антон Терентьев

Рождение ребёнка
1714 ст.

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Антон Терентьев

Смерть
13.07.1763 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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