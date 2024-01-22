Екатерина Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692 ст.
Дата смерти13.07.1763 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Терентьев
Рождение ребёнка
1702 ст.
Сын: Семен Антонов
Отец ребёнка: Антон Терентьев
Рождение ребёнка
1714 ст.
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Антон Терентьев
Смерть
13.07.1763 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область