Антон Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1672 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1692 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702 ст.

Сын: Семен Антонович

Мать ребёнка: Екатерина Назаровна

Рождение ребёнка
1714 ст.

Сын: Василий Антонович

Мать ребёнка: Екатерина Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Назаровна

Смерть
Неизвестно
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