Антон Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702 ст.
Сын: Семен Антонович
Мать ребёнка: Екатерина Назаровна
Рождение ребёнка
1714 ст.
Сын: Василий Антонович
Мать ребёнка: Екатерина Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Назаровна
Смерть
Неизвестно