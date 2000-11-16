Таркова (Мананникова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таркова (Мананникова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1934

Дата смерти

16.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1934

Отец: Мананников Михаил Евсеевич

Мать: Мананникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1955

Сын: Тарков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасницкая Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.11.2000
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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