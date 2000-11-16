Таркова (Мананникова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1934
Дата смерти16.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1934
Рождение ребёнка
01.11.1955
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасницкая Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.11.2000
Бердск, город Бердск, Новосибирская область