Квасницкая (Таркова) Алёна (Елена) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасницкая (Таркова) Алёна (Елена) Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Таркова Валентина Михайловна

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