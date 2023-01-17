Мананникова (Ерёмина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМананникова (Ерёмина) Анна Васильевна

Мананникова (Ерёмина) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.02.1901

Дата смерти

12.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1901

Отец: Ерёмин Василий Васильевич

Мать: Ерёмина Ольга

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.12.1921

Сын: Мананников Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
13.04.1924

Дочь: Бочарова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
Около 06.11.1926

Сын: Мананников Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Дьякова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
12.08.1931

Дочь: Мананникова Лёля Михайловна

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
20.08.1934

Дочь: Таркова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
10.11.1935

Дочь: Корлякова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
Около ?.09.1938

Сын: Мананников Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
28.07.1940

Сын: Мананников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Обское, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.12.1941

Сын: Мананников Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мананников Михаил Евсеевич

Смерть
12.08.1967
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close