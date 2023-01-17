Мананникова (Ерёмина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1901
Дата смерти12.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Ерёмин Василий Васильевич
Мать: Ерёмина Ольга
Сын: Мананников Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич
Дочь: Бочарова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич
Сын: Мананников Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич
Дочь: Дьякова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич
Дочь: Мананникова Лёля Михайловна
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич
Дочь: Таркова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич
Дочь: Корлякова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич
Сын: Мананников Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич
Сын: Мананников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич
Сын: Мананников Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Мананников Михаил Евсеевич