Макаров (Шмараков) Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1902
Дата смерти28.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902
Восприемник
01.08.1902
Криневье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Выскатская волость д. Криневье - крестьянин Николай Филиппов
Восприемник
01.08.1902
Богатовщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Добручинская волость, д. Богатовщина - крестьянская девица Варвара Андреева (возможно сестра Параскеы Андреевой)
Рождение ребёнка
15.07.1930
Сын: Макаров Валентин Александрович
Мать ребёнка: Макарова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Макаров Николай Александрович
Мать ребёнка: Макарова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1943