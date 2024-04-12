Макаров (Шмараков) Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров (Шмараков) Александр Георгиевич

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.08.1902

Дата смерти

28.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902

Отец: Шмараков Георгий Георгиев (Егорович)

Мать: Шмаракова Параскева Андреевна

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
01.08.1902
Криневье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Выскатская волость д. Криневье - крестьянин Николай Филиппов
Восприемник
01.08.1902
Богатовщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Добручинская волость, д. Богатовщина - крестьянская девица Варвара Андреева (возможно сестра Параскеы Андреевой)
Рождение ребёнка
15.07.1930

Сын: Макаров Валентин Александрович

Мать ребёнка: Макарова Антонина Ивановна

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Макаров Николай Александрович

Мать ребёнка: Макарова Антонина Ивановна

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Антонина Ивановна

Смерть
28.08.1943
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