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Макаров Николай Александрович

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Макаров Александр Георгиевич

Мать: Макарова Антонина Ивановна

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
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