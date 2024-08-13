Любутов Афонасий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Матвей Афонасьевич
Мать ребёнка: Марья Демидовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Афонасьевна
Мать ребёнка: Марья Демидовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Афонасьевна
Мать ребёнка: Марья Демидовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Любутов Максим Афонасьевич
Мать ребёнка: Марья Демидовна