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Любутов Афонасий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Любутов Григорий Яковлевич

Мать: Любутова (Любутова) Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838

Сын: Матвей Афонасьевич

Мать ребёнка: Марья Демидовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Афонасьевна

Мать ребёнка: Марья Демидовна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Афонасьевна

Мать ребёнка: Марья Демидовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Любутов Максим Афонасьевич

Мать ребёнка: Марья Демидовна

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