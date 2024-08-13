Марья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838

Сын: Матвей Афонасьевич

Отец ребёнка: Любутов Афонасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Афонасьевна

Отец ребёнка: Любутов Афонасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Афонасьевна

Отец ребёнка: Любутов Афонасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Любутов Максим Афонасьевич

Отец ребёнка: Любутов Афонасий Григорьевич

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