Марья Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Матвей Афонасьевич
Отец ребёнка: Любутов Афонасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Афонасьевна
Отец ребёнка: Любутов Афонасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Афонасьевна
Отец ребёнка: Любутов Афонасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Любутов Максим Афонасьевич
Отец ребёнка: Любутов Афонасий Григорьевич