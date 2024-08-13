Любутова (Любутова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813

Сын: Любутов Афонасий Григорьевич

Отец ребёнка: Любутов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Любутова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Любутов Григорий Яковлевич

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