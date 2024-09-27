Мавра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1699
Сын: Макар Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1706
Сын: Тарас Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Кузьма Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Смерть
1755