Мавра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1699

Сын: Макар Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Тарас Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1720

Сын: Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Смерть
1755

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