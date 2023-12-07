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Ксения Яковлевна
Ксения Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1707
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яков Трофимович
1685 г.р.
Мать
Мавра Леонтьевна
1677 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец:
Яков Трофимович
Мать:
Мавра Леонтьевна
Смерть
Неизвестно
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