Макар Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Яков Трофимович
Мать: Мавра Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1722
Сын: Родион Макарович
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Прасковья Макаровна
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно