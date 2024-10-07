Макар Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Яков Трофимович

Мать: Мавра Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Родион Макарович

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Прасковья Макаровна

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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