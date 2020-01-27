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Богословский Борис Федорович

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Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

16.08.1944

Дата смерти

27.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1944

Отец: не указан

Мать: Богословская Ольга Ильинична

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.04.1969

Дочь: Богословская Наталия Борисовна

Мать ребёнка: Богословская Надежда Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
27.01.2020
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
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