Богословский Борис Федорович
Место рождения
Дата рождения16.08.1944
Дата смерти27.01.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1944
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.04.1969
Дочь: Богословская Наталия Борисовна
Мать ребёнка: Богословская Надежда Ивановна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
27.01.2020
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область