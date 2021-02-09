Фёдорова (Шаврова) Вера Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Шаврова) Вера Артёмовна

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

25.12.1954

Дата смерти

09.02.2021

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1954

Отец: Шавров Артём Сидорович

Мать: Шаврова Анна Андреевна

Беларусь
Рождение ребёнка
25.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Витебск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.02.2021
Причина смерти: Болезнь
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