Фёдорова (Шаврова) Вера Артёмовна
Место рожденияБеларусь
Дата рождения25.12.1954
Дата смерти09.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1954
Отец: Шавров Артём Сидорович
Мать: Шаврова Анна Андреевна
Беларусь
Рождение ребёнка
25.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Витебск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Витебск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.2021
Причина смерти: Болезнь