Шаврова (Тетерева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаврова (Тетерева) Анна Андреевна

Шаврова (Тетерева) Анна Андреевна

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

18.08.1918

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1937 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мария Артёмовна

Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович

Беларусь
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Домбровская Надежда Артёмовна

Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович

г.Витебск
Рождение ребёнка
18.03.1940

Сын: Шавров Николай Артёмович

Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович

Беларусь
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович

Беларусь
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Талькова Зинаида Артёмовна

Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович

Беларусь
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович

Беларусь
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович

Беларусь
Рождение ребёнка
25.12.1954

Дочь: Фёдорова Вера Артёмовна

Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавров Артём Сидорович

Смерть
2003
Руба, Верховская волость, Витебский уезд
Похороны
Неизвестно
д.Железники
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