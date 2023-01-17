Шаврова (Тетерева) Анна Андреевна
Место рожденияБеларусь
Дата рождения18.08.1918
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мария Артёмовна
Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович
Беларусь
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Домбровская Надежда Артёмовна
Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович
г.Витебск
Рождение ребёнка
18.03.1940
Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович
Беларусь
Рождение ребёнка
1944
Беларусь
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Талькова Зинаида Артёмовна
Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович
Беларусь
Рождение ребёнка
1949
Беларусь
Рождение ребёнка
1951
Беларусь
Рождение ребёнка
25.12.1954
Дочь: Фёдорова Вера Артёмовна
Отец ребёнка: Шавров Артём Сидорович
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003
Руба, Верховская волость, Витебский уезд
Похороны
Неизвестно
д.Железники