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Шавров Артём Сидорович

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Место рождения

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шавров Сидор Иванович

Мать: Шаврова Евфросиния Семёновна

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мария Артёмовна

Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна

Беларусь
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Домбровская Надежда Артёмовна

Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна

г.Витебск
Рождение ребёнка
18.03.1940

Сын: Шавров Николай Артёмович

Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна

Беларусь
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна

Беларусь
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Талькова Зинаида Артёмовна

Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна

Беларусь
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна

Беларусь
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна

Беларусь
Рождение ребёнка
25.12.1954

Дочь: Фёдорова Вера Артёмовна

Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаврова Анна Андреевна

Смерть
1996
Руба, Верховская волость, Витебский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Железники
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