Шавров Артём Сидорович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мария Артёмовна
Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна
Беларусь
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Домбровская Надежда Артёмовна
Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна
г.Витебск
Рождение ребёнка
18.03.1940
Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна
Беларусь
Рождение ребёнка
1944
Беларусь
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Талькова Зинаида Артёмовна
Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна
Беларусь
Рождение ребёнка
1949
Беларусь
Рождение ребёнка
1951
Беларусь
Рождение ребёнка
25.12.1954
Дочь: Фёдорова Вера Артёмовна
Мать ребёнка: Шаврова Анна Андреевна
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаврова Анна Андреевна
Смерть
1996
Руба, Верховская волость, Витебский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Железники