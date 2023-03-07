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Конон Емельянов

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1770

Дата смерти

24.01.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Емельян Герасимов

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.05.1799

Жена: Гликерия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1802

Дочь: София Кононова

Мать ребёнка: Гликерия Андреева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1806

Дочь: Евдокия Кононова

Мать ребёнка: Дария Иосифова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1809

Сын: Самуил Кононов

Мать ребёнка: Дария Иосифова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иоанн Кононов

Мать ребёнка: Дария Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Иосифова

Смерть
24.01.1832
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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