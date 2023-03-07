Конон Емельянов
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти24.01.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Емельян Герасимов
Мать: ?
Бракосочетание
08.05.1799
Жена: Гликерия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1802
Дочь: София Кононова
Мать ребёнка: Гликерия Андреева
Рождение ребёнка
03.03.1806
Дочь: Евдокия Кононова
Мать ребёнка: Дария Иосифова
Рождение ребёнка
24.08.1809
Сын: Самуил Кононов
Мать ребёнка: Дария Иосифова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иоанн Кононов
Мать ребёнка: Дария Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Иосифова
Смерть
24.01.1832