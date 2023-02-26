Дария Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Иосифова

Дария Иосифова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1806

Дочь: Евдокия Кононова

Отец ребёнка: Конон Емельянов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1809

Сын: Самуил Кононов

Отец ребёнка: Конон Емельянов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иоанн Кононов

Отец ребёнка: Конон Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конон Емельянов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close