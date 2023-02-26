Дария Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1806
Дочь: Евдокия Кононова
Отец ребёнка: Конон Емельянов
Рождение ребёнка
24.08.1809
Сын: Самуил Кононов
Отец ребёнка: Конон Емельянов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иоанн Кононов
Отец ребёнка: Конон Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конон Емельянов
Смерть
Неизвестно