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Ваваржицкий Виктор Степанович

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Место рождения

Лобня, Лобня, Московская область

Дата рождения

02.03.1935

Дата смерти

05.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1935

Отец: Ваваржицкий Степан Викторович

Мать: Шатохина Ваваржицкая Павлина Петровна

Лобня, Лобня, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.1956

Дочь: Жевнеровская Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Ваваржицкая Ермилова Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
02.10.1957

Дочь: Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Ваваржицкая Ермилова Раиса Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
05.08.2006
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