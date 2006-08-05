Ваваржицкий Виктор Степанович
Место рождения
Дата рождения02.03.1935
Дата смерти05.08.2006
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1935
Рождение ребёнка
20.02.1956
Дочь: Жевнеровская Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Ваваржицкая Ермилова Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
02.10.1957
Дочь: Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Ваваржицкая Ермилова Раиса Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
05.08.2006