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Кофейниковъ Адріанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кофейниковъ Кузьма

Мать: Кофейникова Вѣра

Бракосочетание
30.07.1908

Жена: Кофейникова Домна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Кофейниковъ Петръ

Мать ребёнка: Кофейникова Домна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Домна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1918

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кофейникова Домна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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