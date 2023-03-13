Кофейниковъ Адріанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Кофейниковъ Кузьма
Мать: Кофейникова Вѣра
Бракосочетание
30.07.1908
Жена: Кофейникова Домна
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Кофейниковъ Петръ
Мать ребёнка: Кофейникова Домна
Рождение ребёнка
01.06.1911
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кофейникова Домна
Рождение ребёнка
19.11.1918
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кофейникова Домна
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан