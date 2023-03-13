Кофейникова (Гальцева) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Гальцевъ Иванъ
Бракосочетание
30.07.1908
Муж: Кофейниковъ Адріанъ
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Кофейниковъ Петръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Адріанъ
Рождение ребёнка
01.06.1911
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Адріанъ
Рождение ребёнка
19.11.1918
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кофейниковъ Адріанъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан