Кофейникова (Гальцева) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Гальцева) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Гальцевъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
30.07.1908

Муж: Кофейниковъ Адріанъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Кофейниковъ Петръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Адріанъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Адріанъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1918

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кофейниковъ Адріанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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