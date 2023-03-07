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Кофейниковъ Кузьма

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1861

Отец: Кофейниковъ Ефимъ

Мать: Кофейникова, Чернова Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Валявина Акулина

Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кофейниковъ Адріанъ

Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра

Рождение ребёнка
26.12.1893

Сын: Кофейниковъ Стефанъ

Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Кофейниковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кофейниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофейникова Вѣра

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