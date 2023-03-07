Кофейниковъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения29.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1861
Отец: Кофейниковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Валявина Акулина
Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кофейниковъ Адріанъ
Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра
Рождение ребёнка
26.12.1893
Сын: Кофейниковъ Стефанъ
Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
18.06.1897
Сын: Кофейниковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кофейниковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кофейникова Вѣра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кофейникова Вѣра