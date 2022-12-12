Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смерти05.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1870 ст.
Отец ребёнка: Сакулин Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
11.06.1876 ст.
Дочь: Сакулина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сакулин Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1904 ст.