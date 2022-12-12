Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

05.04.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1870 ст.

Сын: Сакулин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сакулин Михаил Никифорович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.06.1876 ст.

Дочь: Сакулина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сакулин Михаил Никифорович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакулин Михаил Никифорович

Смерть
05.04.1904 ст.
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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