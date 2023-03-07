Дятловъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Дятловъ Иванъ
Мать: Дятлова Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дятловъ Дмитрий
Мать ребёнка: Дятлова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Дятлова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Дятловъ Самойла
Мать ребёнка: Дятлова Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дятлова Анисья Иванова