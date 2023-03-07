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Дятловъ Андрей

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Дятловъ Иванъ

Мать: Дятлова Анна Афонасьева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Дятловъ Дмитрий

Мать ребёнка: Дятлова Анисья Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Дятлова Анисья Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Дятловъ Самойла

Мать ребёнка: Дятлова Анисья Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Анисья Иванова

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