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Дятловъ Дмитрий

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Дятловъ Андрей

Мать: Дятлова Анисья Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Дятловъ Фаддей

Мать ребёнка: Дятлова Прасковья Прокофьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Дятлова Прасковья Прокофьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Дятлова Прасковья Прокофьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Дятлова Прасковья Прокофьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Прасковья Прокофьева

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