Дятловъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Дятловъ Андрей
Мать: Дятлова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дятловъ Фаддей
Мать ребёнка: Дятлова Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Дятлова Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Дятлова Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Дятлова Прасковья Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно